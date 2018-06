Los Angeles (dpa) - Spannende Kostprobe von dem Cyber-Thriller "Blackhat": Der erste Trailer zu dem Film von Michael Mann ("Public Enemies", "Ali", "Heat") zeigt den australischen Star Chris Hemsworth ("Thor", "Rush - Alles für den Sieg") als cleveren Hacker, der einem gefährlichen Kriminellen auf der Spur ist.

Hemsworths Figur sitzt eigentlich hinter Gitter, wird aber von den Behörden eingespannt, um den gegnerischen Hacker aufzuspüren und unschädlich zu machen. Die Jagd geht um den Globus. Die gesamte Welt ist miteinander verknüpft und jeder ist verletzbar, so die Warnung in dem Trailer, der vom "Hollywood Reporter" verlinkt wurde. Der Thriller soll im Januar in die Kinos kommen.