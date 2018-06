Paris (AFP) In der Affäre um die Wahlkampffinanzen von Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy hat die Justiz ein erstes formelles Ermittlungsverfahren eingeleitet. Einem Mitbegründer der PR-Firma Bygmalion, die offenbar für Sarkozys Präsidentschaftswahlkampf 2012 falsche Rechnungen ausgestellte hatte, werden Fälschung und die Nutzung von Fälschungen zur Last gelegt, wie sein Anwalt am Mittwoch in Paris sagte. Der Beschuldigte Guy Alvès bestätigte demnach gegenüber den Ermittlern, dass Sarkozys konservative Partei UMP unrechtmäßig Kosten für den Wahlkampf des Staatschefs übernahm.

