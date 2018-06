München (SID) - Bundestrainer Joachim Löw wird seinen Kader für die anstehenden EM-Qualifikationsspiele am 11. Oktober in Warschau gegen Polen und am 14. Oktober gegen Irland in Gelsenkrichen (beide 20.45 Uhr/RTL) am Donnerstag bekannt geben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch mit. Löw dürfte bei den beiden richtungweisenden Begegnungen auf einen Stamm aus Weltmeistern setzen. Heißester Kandidat auf eine erstmalige Berufung ist Leverkusens Karim Bellarabi.

Verzichten muss Löw weiterhin auf seinen verletzten Kapitän Bastian Schweinsteiger. Neben dem Profi von Bayern München, der nach wie vor Knieprobleme hat, fallen in Sami Khedira und Benedikt Höwedes zwei weitere Weltmeister verletzt aus. Überdies muss Löw weiterhin auf Marco Reus, Ilkay Gündogan und Mario Gomez verzichten. Auch ein Comeback von Holger Badstuber ist nach dessen erneuter Verletzung in weite Ferne gerückt.

Zurückkehren aus dem Kreise der Weltmeister könnten Abwehrchef Mats Hummels und Shkodran Mustafi, der bei seinem neuen Klub FC Valencia zuletzt debütiert hatte. Auch die Bender-Zwillinge Sven und Lars, die die WM verletzt verpasst hatten, stehen wieder bereit. Andere Kandidaten wie etwa Kevin Volland (1899 Hoffenheim) sind mit der U21 in den Play-offs für die EM 2015 gefordert.

Gegen Polen, das von Bayern-Star Robert Lewandowski angeführt wird, hat das DFB-Team bislang 18 Länderspiele bestritten - ohne eine einzige Niederlage und mit zwölf Siegen. Beim letzten Duell im WM-Test im vergangenen Mai gab es in Hamburg ein 0:0. Auch mit Irland gab es bislang 18 Duelle. Neun Siegen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Zum Start der Quali hatte Löws Mannschaft Schottland in Dortmund mit 2:1 besiegt.