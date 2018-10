Kassel (SID) - Handball-Bundesligist MT Melsungen hat eine erfolgreiche Premiere auf der internationalen Bühne gefeiert. Im Hinspiel der 2. Qualifikationsrunde zum EHF-Pokal setzte sich Melsungen in der Kasseler Rothenbach-Halle gegen den französischen Vertreter Fenix Toulouse mit 34:27 (17:14) durch und verschaffte sich ein gutes Polster für das Rückspiel am 19. Oktober in Toulouse. Sollte sich Melsungen durchsetzen, steht vor dem Sprung in die Gruppenphase noch die 3. Qualifikationsrunde an.