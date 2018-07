Tokio (AFP) Vier Tage nach dem Vulkanausbruch in Japan ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 47 gestiegen. Helfer entdeckten die Leichen von elf weiteren Bergwanderern, wie die Katastrophenschutzbehörde der Präfektur von Nagano am Mittwoch mitteilte. Die Zahl der Vermissten am Vulkan Ontake ist unklar, weshalb ein weiterer Anstieg der Opferzahl befürchtet wurde.

