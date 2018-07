Kempten (dpa) - Da staunte die Polizei: Eine Frau hat ihren per Haftbefehl gesuchten Bruder in Kempten in ihrem Auto eingesperrt und bei der Polizei abgeliefert. Der 34-Jährige aus der Nähe von Neu-Ulm war im April wegen Eigentumsdelikten verurteilt worden, hatte aber eine Ladung zum Antritt einer sechsmonatigen Haftstrafe ignoriert. Dieses Verhalten passte seiner Schwester ganz und gar nicht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr sie mit ihrem Bruder bei einer Wache vor. Von dort aus wurde der Mann in ein Gefängnis gebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.