Lima (AFP) Ein bei einem Unfall in einer peruanischen Höhle verletzter spanischer Forscher ist am Dienstag nach zwölf Tagen aus 400 Meter Tiefe geborgen worden. Cecilio López Sanchez war örtlichen Medienberichten zufolge bei der Erkundung der Intimachay-Höhle in den Anden gestürzt und hatte sich mehrfach am Rücken verletzt. Ein Team von 50 Experten musste mehr als zwei Kilometer hinabsteigen, um zu dem Verletzten zu gelangen. Über Stunden wurde er dann auf einer Trage aus der Höhle gebracht und per Hubschrauber abtransportiert.

