Bratislava (AFP) Russland hat seine Gaslieferungen an die Slowakei nach Angaben der Regierung in Bratislava um die Hälfte zurückgefahren. Die Gasversorgung der Unternehmen und Haushalte sei wegen kurzfristiger Zukäufe aber nicht gefährdet, sagte Ministerpräsident Robert Fico am Mittwoch. Im September hatte die Slowakei bereits eine Drosselung von fünf bis 20 Prozent gemeldet.

