Beirut (AFP) Bei Kämpfen zwischen Kurden und Dschihadisten um die syrische Grenzstadt Ain al-Arab sind nach Angaben von Aktivisten in der Nacht zum Mittwoch zehn Menschen getötet worden. Der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte zufolge starben neun kurdische Kämpfer sowie ein Mitglied der Gruppe Islamischer Staat (IS). Die IS-Kämpfer waren zuletzt bis auf wenige Kilometer auf die kurdisch geprägte Stadt an der Grenze zur Türkei vorgerückt.

