Hamburg (dpa) - Sängerin und Moderatorin Ina Müller hat im Hamburger Tierpark Hagenbeck den junge Walrossbullen Thor getauft. Das kleine Walross wurde am Mittwoch von seiner Patentante mit Elbwasser übergossen.

Zur Feier des Tages hatte Tierpfleger Dirk Stutzki am Mittwoch eine Torte aus Fisch und Robbenaufzuchtmilch vorbereitet, die Thor schon vor seiner Taufe verspeiste. Anschließend ließ er sich ausführlich von seiner prominenten Patentante streicheln. Müller schloss das kleine Walross sofort in ihr Herz. "Es ist so niedlich", sagte die 49-Jährige. Man könne vom Walross auch noch etwas lernen: "Es fühlt sich trotz 15 Zentimeter Fettschicht wohl in seiner Haut - fett und glücklich!"

Wenn Thor ausgewachsen ist, wird er nach Pflegerangaben bis zu zwei Tonnen wiegen. Thor war am 15. Juni zur Welt gekommen und ist nach Angaben des Tierparks das erste und bisher einzige Walross, das in Deutschland geboren wurde.

Hagenbecks Tierpark