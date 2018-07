Brüssel (AFP) Die millionenschweren Finanzhilfen des Landes Rheinland-Pfalz für den insolventen Nürburgring sind unzulässig gewesen. Die EU-Kommission teilte am Mittwoch in Brüssel mit, dass die Hilfen aus Steuergeldern "für die Rennstrecke, den Freizeitpark und die Hotels am Nürburgring nicht mit den EU-Beihilferechtsvorschriften vereinbar waren". Der Käufer der weltbekannten Rennstrecke in der Eifel, der Automobilzulieferer Capricorn, müsse jedoch nicht für die Rückzahlung haften.

