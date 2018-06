Frankfurt/Main (AFP) Der Online-Modehändler Zalando hat am Mittwochmorgen seinen Börsenstart gefeiert. Allerdings geriet die Aktie des Berliner Unternehmens schon in der ersten Stunde des Handels an der Frankfurter Wertpapierbörse unter Druck. Nachdem sie um 09.21 Uhr bei 24,10 Euro notierte, verlor das Papier nur rund 20 Minuten später mehr als neun Prozent und fiel auf 21,76 Euro. Damit lag die Zalando-Aktie aber immer noch über dem Ausgabepreis von 21,50 Euro.

