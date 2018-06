Bonn (AFP) Die Deutsche Post will das Porto für den Standardbrief im kommenden Jahr erneut um zwei Cent erhöhen. Der Preis soll ab Januar 2015 von jetzt 60 Cent auf 62 Cent steigen, kündigte die Post am Mittwoch in Bonn an. Der Preis war erst in diesem Jahr von 58 auf 60 Cent gestiegen. Damit Postkunden ihre alten Briefmarkenbestände aufbrauchen können, biete die Post erneut Ergänzungsmarken im Wert von zwei Cent an.

