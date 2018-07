New York (AFP) Die Palästinenser wollen einen Resolutionsentwurf in den UN-Sicherheitsrat einbringen, mit dem ein Ende der israelischen Besatzung bis zum November 2016 gefordert wird. Das Papier, das der Nachrichtenagentur AFP am Mittwoch vorlag, sieht einen vollständigen Rückzug Israels "aus allen seit dem Jahr 1967 besetzten palästinensischen Gebieten einschließlich Ostjerusalems" vor. Die Vereinten Nationen werden darin aufgerufen, "die Unabhängigkeit und Souveränität des palästinensischen Staats sowie das Recht des palästinensischen Volks auf Selbstbestimmung" anzuerkennen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.