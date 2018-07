Bagdad (AFP) Durch die andauernden gewaltsamen Auseinandersetzungen im Irak sind nach Angaben der Vereinten Nationen im September landesweit mehr als 1100 Menschen getötet worden. Es handle sich um mehr als 850 Zivilisten und 265 Sicherheitskräfte, teilte die UN-Unterstützungsmission für den Irak (Unami) am Mittwoch mit. Zudem seien mehr als 2000 weitere Menschen verletzt worden. Nicht enthalten seien in der Zahl Todesopfer in der westlichen Provinz Al-Anbar und getötete Dschihadisten, erklärte Unami.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.