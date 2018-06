Monrovia (AFP) Der Ebola-Patient im US-Bundesstaat Texas stammt nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC aus Liberia. Vor seinem Abflug in die USA habe der Mann keine Symptome der Krankheit gezeigt, bekräftigte ein CDC-Mitarbeiter am Mittwoch in der US-Botschaft in Monrovia. Daher könne von einem Versagen der Kontrollen am Flughafen in Monrovia keine Rede sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.