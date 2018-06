Hongkong (AFP) Die Proteste in Hongkong haben am Mittwoch die Feiern zum 65. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China überschattet. Mit Gesängen und Buhrufen begleiteten pro-demokratische Demonstranten am Morgen das traditionelle Hissen der Flaggen Chinas und Hongkongs auf dem Golden Bauhinia Square. Die Polizei schritt zunächst nicht ein.

