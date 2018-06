Moskau (AFP) Russland hat ein Schüleraustauschprogramm mit den USA beendet und dies damit begründet, dass ein russischer Jugendlicher entgegen den Regeln bei einem homosexuellen Paar in den USA untergebracht wurde. Der Kinderrechtsbeauftragte beim Kreml, Pawel Astachow, erklärte am Mittwoch, der Schüler, dessen Mutter in Russland lebe, sei "illegal" der Obhut des Paares anvertraut worden. Russland erkennt gleichgeschlechtliche Ehen nicht an und untersagt die Adoption russischer Kinder in Ländern mit legaler Homo-Ehe.

