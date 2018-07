Kabul (AFP) Die radikalislamischen Taliban haben am Donnerstag einen weiteren Anschlag auf einen Militärbus in der afghanischen Hauptstadt Kabul verübt und dabei drei Menschen getötet. Acht Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums. Ein Sprecher der Taliban erklärte, ein Selbstmordattentäter habe sich in die Luft gesprengt, als der Bus vorüberfuhr.

