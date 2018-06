Den Haag (AFP) Der vor dem Kriegsverbrechertribunal für das ehemalige Jugoslawien angeklagte frühere bosnische Serbenführer Radovan Karadzic will von dem Massaker von Srebrenica nichts gewusst haben. Karadzic habe von der Hinrichtung tausender muslimischer Männer und Jungen im Juli 1995 "nicht gewusst", sagte dessen Anwalt Peter Robinson während seines Schlussplädoyers am Donnerstag in Den Haag. Es gebe auch nicht den geringsten Beweis dafür, dass der Angeklagte die Massenexekutionen geplant oder angeordnet habe, sagte Robinson weiter.

