Dharamsala (AFP) Der Dalai Lama, das geistliche Oberhaupt der Tibeter, hat sich für einen friedlichen Ausgang der Demonstrationen für mehr Demokratie in Hongkong ausgesprochen. Der Nachrichtenagentur AFP sagte der Dalai Lama am Donnerstag, er bete dafür. Es sei allerdings "sehr schwer zu sagen", wie es ausgehen werde. "Alles, was ich tun kann, ist beten", fügte der 79-jährige Friedensnobelpreisträger hinzu.

