Hongkong (AFP) Die chinesische Führung hat dem umstrittenen Chef der Sonderverwaltungszone Hongkong, Leung Chun Ying, den Rücken gestärkt. "Die Zentralregierung unterstützt auch in Zukunft entschieden und unerschütterlich die Maßnahmen und Regeln der Regierung von CY Leung und der Polizei", hieß es am Donnerstag im Leitartikel der Parteizeitung "People's Daily". Die pro-demokratische Protestbewegung in Hongkong drohte indes mit der Besetzung von Regierungsbüros, sollte Leung nicht im Laufe des Donnerstag zurücktreten.

