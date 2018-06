Berlin (AFP) Mehr als ein Jahr nach dem Mord an einem Berliner Steuerberater hat die Jugendkammer des Landgerichts Berlin den 17-jährigen Sohn des Opfers am Donnerstag zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. "Das Gericht hatte keinen Zweifel an der Schuld des Angeklagten", sagte ein Gerichtssprecher nach dem Urteil. Der Indizienprozess hatte unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Die Strafkammer folgte mit dem Urteil weitgehend dem Antrag der Staatsanwaltschaft, die achteinhalb Jahre gefordert hatte.

