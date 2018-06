Düsseldorf (AFP) Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bank, Josef Ackermann, hat im Rückblick auf die 2008 ausgebrochene Finanzkrise Selbstkritik geübt. Die Vorstandsmitglieder der Bank seien sich damals "ziemlich einig" gewesen, dass das Boni-System "jeden Bezug zur Realität verloren hatte", sagte Ackermann dem am Donnerstag erstmals erscheinenden "Handelsblatt Magazin". "Vor lauter Kampf und Wettbewerb" in der Finanzindustrie seien in den Jahren vor der großen Krise teilweise "ethisch-moralische Grundsätze verloren" gegangen.

