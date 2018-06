Paris (AFP) Nach den USA hat auch die Frankreich die neuen Siedlungspläne Israels im annektierten Ostteil von Jerusalem scharf kritisiert. "Diese Ankündigung gefährdet unmittelbar die Zweistaatenlösung", erklärte Außenminister Laurent Fabius am Freitag. Er rief die israelische Regierung auf, das Vorhaben, mehr als 2600 Wohnungen für jüdische Siedler in Ostjerusalem zu bauen, aufzugeben. Ein solches Projekt stehe im Widerspruch zu dem von Israel bekundetem Interesse an einer Verhandlungslösung mit den Palästinensern.

