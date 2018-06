Berlin (AFP) Im Ukraine-Konflikt dringt die Bundesregierung auf die konsequente Umsetzung des Waffenstillstandsabkommens von Minsk. "Wir sind uns einig, dass die Minsker Vereinbarungen jetzt die Richtschnur sind", sagte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) am Donnerstag nach einem Treffen mit seinem polnischen Kollegen Grzegorz Schetyna in Berlin. Alle schweren Waffen müssten die Ukraine verlassen und die Vorbereitungen für eine effektive Grenzkontrolle getroffen werden. "Es kommt jetzt darauf an, dass beide Seiten an der Umsetzung arbeiten", sagte Steinmeier.

