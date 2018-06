München (AFP) Das größte Versicherungsunternehmen Europas, die Allianz, bekommt einen neuen, jüngeren Chef. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Michael Diekmann, der Ende Dezember 60 Jahre alt wird, scheide mit Erreichen der Altersgrenze des 60. Lebensjahres aus, teilte die Allianz am Freitag in München mit. Er wird das Unternehmen aber noch bis zur Hauptversammlung am 6. Mai leiten. Sein Nachfolger wird der 49-jährige Oliver Bäte, derzeit Finanzdirektor. Sein Vertrag läuft demnach bis Ende September 2019. Bis zur Übernahme des Chefpostens werde er weiterhin zuständig sein für die globale Schaden- und Unfallversicherung der Allianz.

