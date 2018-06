Leipzig (AFP) Das Bundesverwaltungsgericht hat seine Entscheidung im Streit über die Elbvertiefung vertagt. Vorhandene Mängel an den Ausbauplänen führten zwar voraussichtlich nicht zu einem endgültigen Aus des Vorhabens, es müsse aber zunächst ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) zur Auslegung der Wasserrahmenrichtlinie abgewartet werden, entschied das Gericht in einem am Donnerstag in Leipzig verkündeten Beschluss. Der EuGH befasst sich bereits im Streit um die Weservertiefung mit Fragen des EU-Wasserechts und wird sein Urteil voraussichtlich im kommenden Frühjahr verkünden. (Az. 7 A 14.12)

