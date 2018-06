Berlin (AFP) Im Streit um das Diskussionspapier für die Sondierungsgespräche zwischen SPD, Grünen und der Linkspartei in Thüringen hat der Fraktionschef der Linken im Bundestag, Gregor Gysi, eingelenkt. Das von ihm kritisierte Papier, in dem die DDR als "Unrechtsstaat" bezeichnet wird, habe "Kompromisscharakter" und sei "differenziert", sagte Gysi am Donnerstag im Fernsehsender Phoenix. Die DDR sei "eine Diktatur" und "kein Rechtsstaat" gewesen. Es habe "staatlich verordnetes Unrecht und auch staatlich verordnetes grobes Unrecht", sagte Gysi.

