Chemnitz (AFP) Rund 25 Jahre nach dem Mauerfall sieht sich jeder zweite Ostdeutsche als Gewinner der Einheit. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Umfrage im Auftrag von 15 ostdeutschen Tageszeitungen. Am häufigsten wurden in diesem Zusammenhang die gewonnene Reisefreiheit und die freie Meinungsäußertung genannt. Fast jeder vierte Ostdeutsche (23 Prozent) fühlt sich allerdings als Verlierer der Wiedervereinigung.

