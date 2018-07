Berlin (AFP) Schauspielerin Katrin Sass rührt auch Jahre nach ihrem erfolgreichen Entzug keinen Alkohol mehr an. Seit 1998 habe sie keinen einzigen Tropfen mehr getrunken, esse nicht einmal Pralinen, sagte Sass laut einer Vorabmeldung in der Sendung "HR 1 Talk", die am Freitag ausgestrahlt werden sollte. Auch alkoholfreies Bier ist für die 57-Jährige tabu: Sie bekomme davon nur "Appetit auf richtiges Bier". "Ich habe Angst vor diesem Geschmack, richtige Angst. Deswegen lasse ich das alles weg!"

