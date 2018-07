Berlin (AFP) Angesichts des bevorstehenden Militäreinsatzes der Türkei gegen die Dschihadistenorganisation Islamischer Staat (IS) fordert die Linke im Bundestag den Abzug der deutschen Patriot-Einheiten aus der Türkei. Der erwartete Beschluss des türkischen Parlamentes richte sich nicht nur gegen den IS, sondern auch gegen die kurdischen Autonomiegebiete in Syrien und gegen den syrischen Machthaber Baschar al-Assad, erklärte der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, Jan van Aken, am Donnerstag in Berlin. Es drohe die Beteiligung Deutschlands "an einer völkerrechtswidrigen Intervention".

