Frankfurt/Main (AFP) Fahrgäste der Deutschen Bahn (DB) müssen sich ab kommender Woche auf wohl massive Streiks einstellen. Die Mitglieder der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) stimmten mit großer Mehrheit für unbefristete Arbeitsniederlegungen, wie die GDL am Donnerstag mitteilte. Die Gewerkschaft verlangt fünf Prozent mehr Lohn und eine Verkürzung der Wochenarbeitszeit. Vor allem aber will sie künftig auch andere Berufsgruppen in Tarifverhandlungen mit der Bahn vertreten.

