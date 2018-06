Brüssel (AFP) Hoffnungen auf eine schnelle Einigung im Gasstreit zwischen der Ukraine und Russland haben sich offenbar zerschlagen. Für eine neue Gesprächsrunde zwischen den Energieministern der beiden Konfliktparteien unter Vermittlung der Europäischen Union werden noch immer Datum und Ort gesucht, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Nach einer scheinbaren Annäherung in der vergangenen Woche war von einem weiteren Treffen in diesen Tagen in Brüssel die Rede gewesen.

