Essen (AFP) Der tief verschuldete Energiekonzern RWE verkauft seinen Firmensitz, den RWE-Turm in Essen. Die Verträge mit dem US-Immobilienfonds ARC seien am Mittwoch unterzeichnet worden, teilte RWE am Donnerstag mit, ohne eine Kaufsumme zu nennen. Der Turm und seine vier Nachbargebäude bleiben aber Sitz der Konzernzentrale: RWE mietet den Bürokomplex von ARC zurück, wie das Unternehmen betonte. RWE bekenne sich "ausdrücklich" zum Standort Essen.

