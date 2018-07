Berlin (AFP) Einen generellen Verzicht auf Abschiebungen in Ebola-Gebiete hat die SPD-Gesundheitsexpertin Hilfe Mattheis verlangt. "Bund und Länder sollten dem Beispiel von Rheinland-Pfalz, Hamburg und Niedersachsen folgen und einen Abschiebungsstopp von Flüchtlingen in die von Ebola betroffenen Gebiete erlassen", erklärte Mattheis am Donnerstag in Berlin. Sie verwies auf die sich täglich verschärfende Lage in mehreren westafrikanischen Staaten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.