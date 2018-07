Paris (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich nachdrücklich gegen ständige gegenseitige Attacken zwischen Deutschland und Frankreich gewandt. "Mancher schrille Ton und manches vergiftete Klischee haben mich sehr geärgert", sagte Steinmeier am Donnerstagabend in Paris. Im deutsch-französischen Verhältnis dürfe es nicht nur um Haushaltszahlen und Marktanteile gehen. Es fänden "dramatische Veränderungen" und "ernsthafte Krisen" weltweit statt. Gerade hier sei klar: "Der außenpolitische Schulterschluss zwischen Paris und Berlin ist so eng wie vielleicht niemals zuvor."

