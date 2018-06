Berlin (AFP) Die in der Europäischen Union zugelassene, gentechnisch veränderte Soja-Sorte Intacta des US-Konzerns Monsanto kann laut einer mit Beteiligung von Monsanto-Mitarbeitern erstellten Studie die Ausbreitung bestimmter Schädlinge befördern. Dies berichtete die Organisation Testbiotech am Donnerstag in Berlin. Demnach seien die Ursache dafür ungewollte Effekte, die durch die gentechnische Veränderung der Pflanze verursacht wurden.

