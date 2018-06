Hammelburg (AFP) Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hat sich zufrieden mit der Ausbildung der ersten Gruppe kurdischer Soldaten in Deutschland gezeigt. Sie sei "beeindruckt von der Lernbereitschaft und der Entschlossenheit", mit der die Peschmerga-Kämpfer ihre Übungswoche absolvierten, sagte von der Leyen am Donnerstag bei einem Besuch in der Infanterieschule des Heeres im bayerischen Hammelburg. Dort werden derzeit die ersten 32 kurdischen Soldaten in einem einwöchigen Kurs an der Panzerabwehrwaffe "Milan" ausgebildet, die den Kurden im Kampf gegen die extremistische Organisation Islamischer Staat (IS) von Deutschland zur Verfügung gestellt wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.