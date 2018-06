Brüssel (AFP) Im Europaparlament gibt es weiter Bedenken gegen eine Ernennung des Spaniers Miguel Arias Cañete zum neuen EU-Kommissar für Energie und Klima. Die Anhörung des Konservativen vor den Ausschüssen für Energie und Industrie hätten Zweifel an seiner Unabhängigkeit nicht zerstreut, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Daher hätten die Fraktionssprecher in den Ausschüssen mehrheitlich beschlossen, zunächst eine Stellungnahme des Rechtsausschusses einzuholen. Erst wenn diese vorliege, solle eine abschließende Beurteilung zu der Kandidatur Cañetes erfolgen.

