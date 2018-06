Straßburg (AFP) Die Parlamentarische Versammlung des Europarats hat sich "zutiefst schockiert" über die Bedrohung durch die Dschihadisten-Miliz Islamischer Staat (IS) geäußert. Diese "Terrorgruppe" habe den Norden des Irak und den Osten Syriens mit "Tod und Zerstörung" überzogen, erklären die Abgeordneten aus den Europaratsländern am Donnerstag in einer Entschließung.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.