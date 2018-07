Paris (AFP) Frankreichs Ex-Staatschef Jacques Chirac hat sich in das bei den Konservativen gestartete Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2017 eingeschaltet. In der Tageszeitung "Le Figaro" vom Donnerstag machte der 81-Jährige seine Sympathien für seinen einstigen Premierminister Alain Juppé deutlich - und stellte sich damit gegen Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy, dessen Ambitionen auf eine Rückkehr in den Elysée-Palast in zweieinhalb Jahren kein Geheimnis sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.