Mainz (SID) - Weniger als sieben Millionen Fans haben den 3:0-Erfolg von Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund in der Champions League am Mittwochabend beim RSC Anderlecht am Bildschirm verfolgt. 6,75 Millionen Zuschauer brachten dem ZDF am zweiten Gruppenspieltag einen Marktanteil (MA) von 24,2 Prozent. Die anschließende Zusammenfassung von Bayer Leverkusens 3:1-Sieg gegen Benfica Lissabon sahen noch 3,90 Millionen Zuschauer (MA: 22,3 Prozent).

Während der Nachberichterstattung über die Dienstag-Spiele mit dem deutschen Meister Bayern München und Schalke 04 sank das Interesse weiter. Sahen nach 23.00 Uhr noch 3,62 Millionen Zuschauer (MA: 21,5) die Bilder von Münchens 1:0 bei ZSKA Moskau, saßen bei der Zusammenfassung von Schalkes 1:1 gegen NK Maribor noch 3,4 Millionen Fans (MA: 21,2) vor den TV-Geräten.

Zum Auftakt in der Königsklasse hatte das ZDF noch besseren Zuspruch erfahren. Bei Münchens 1:0 gegen Manchester City hatten acht Millionen Fans (MA: 28,8) eingeschaltet.