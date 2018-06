Augsburg (SID) - Fußball-Bundesligist FC Augsburg kann am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) seinen Kapitän Paul Verhaegh einsetzen. "Ich gehe davon aus, dass ich bis Ende der Woche normal mit der Mannschaft trainieren und dann am Sonntag auflaufen kann", sagte der 31 Jahre alte Niederländer bei Sky. Rechtsverteidiger Verhaegh hatte am vergangenen Sonntag beim 1:0 gegen Hertha BSC eine leichte Gehirnerschütterung erlitten.