Paderborn (SID) - Mittelfeldspieler Marvin Bakalorz steht nach auskurierter Erkältung Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn für das Gastspiel am Samstag bei Bayer Leverkusen (15.30 Uhr/Sky) wieder zur Verfügung. Mahir Saglik (grippaler Infekt) und Thomas Berteils (Fuß-OP) stehen Trainer André Breitenreiter dagegen bei der Werkself nicht zur Verfügung.

Ein dickes Fragezeichen steht noch hinter Mittelfeldspieler Alban Meha, der trotz seines Kurzeinsatzes beim 1:2 gegen Borussia Mönchengladbach infolge seines Meniskus-Einrisses noch nicht hundertprozentig fit ist. Fraglich ist auch, ob Innenverteidiger Rafa Lopéz, der nach überstandener Oberschenkelblessur mittlerweile wieder in das Mannschaftstraining zurückgekehrt ist, im Kader steht.

In Leverkusen erwartet Breitenreiter "ein komplett anderes Spiel" als gegen die Borussia, da Bayer hoch verteidigt und mit intensivem Angriffspressing zum Erfolg kommen will. "Wir dürfen uns keine leichten Fehler im Aufbauspiel erlauben. Wer Leverkusen am Mittwochabend gegen Lissabon gesehen hat, weiß um die Qualität dieser Mannschaft", sagte der SCP-Coach und ergänzte: "Wir wollen so gut wie möglich gegenhalten und defensiv stabil stehen."