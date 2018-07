Brüssel (SID) - FAKTEN DES SPIELS: Borussia Dortmund feierte im zweiten Gruppenspiel den zweiten Sieg und führt die Gruppe D der Champions League bereits mit fünf Punkten Vorsprung auf Platz drei an. Während der BVB in der Bundesliga eine Tordifferenz von 9:11 aufweist, blieb man in der Königsklasse bisher ohne Gegentor (5:0).

SZENE DES SPIELS: Schrecksekunde für den BVB. Der starke Sebastian Kehl wälzt sich in der zweiten Halbzeit mit schmerzverzerrtem Gesicht am Boden. Gerade erst von Adduktorenproblemen genesen, droht dem Routinier mit einer Fußverletzung erneut eine Pause.

MANN DES SPIELS: Adrian Ramos. Der Ex-Berliner setzte die Reihe seiner starken Vorstellungen fort und sorgte mit seinem Doppelpack (69. und 79.) zum 2:0 und 3:0 für die endgültige Entscheidung. Es waren seine ersten beiden Wettbewerbstreffer. Damit präsentierte sich der Ex-Berliner, der erst in der 65. Minute eingewechselt wurde, einmal mehr wesentlich effektiver als Ciro Immobile.

WAS NOCH ZU SAGEN WÄRE: "Das war das Beste, was uns passieren konnte", stellte BVB-Trainer Jürgen Klopp angesichts der Mini-Krise in der Bundesliga mit drei Spielen ohne Sieg fest und ergänzte: "Es war jedoch richtig harte Arbeit."

ANDERLECHT: Proto - Najar, Mbemba, Nuytinck, Deschacht - Defour, Tielemans - Conte (73. Acheampong), Praet - Suarez (82. Cyriac), Mitrovic (82. Kabasele). - Trainer: Hasi

DORTMUND:Weidenfeller - Piszczek, Subotic, Sokratis, Schmelzer - Sven Bender (82. Hummels), Kehl - Aubameyang, Kagawa, Großkreutz (65. Ramos) - Immobile (72. Durm). - Trainer: Klopp

SCHIEDSRICHTER: Paolo Tagliavento (Italien). - TORE: 0:1 Immobile (3.), 0:2 Ramos (69.), 0:3 Ramos (79.). - ZUSCHAUER: 18.649. - BESTE SPIELER: Proto - Kehl, Großkreutz. - GELBE KARTEN: Suarez - . - ERWEITERTE STATISTIK: Torschüsse: 8:18. - Ecken: 6:6. - Ballbesitz: 47:53 %