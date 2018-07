Nyon (SID) - Die Europäische Fußball-Union (UEFA) hat ein Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Vizemeister Borussia Dortmund eingeleitet. Beim Sieg in der Champions League am Mittwoch beim RSC Anderlecht (3:0) brannten einige BVB-Anhänger vor Beginn der zweiten Halbzeit Bengalos ab. Die Disziplinarkommission wird am 16. Oktober ein Urteil verkünden, teilte die UEFA mit.

Zudem ermittelt die UEFA wegen Fehlverhaltens der Fans auch gegen Galatasaray Istanbul (1:4 beim FC Arsenal) und den FC Basel (1:0 gegen Liverpool).