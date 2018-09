Moskau (dpa) - Die Bundesregierung sucht nach den Worten ihres Russland-Beauftragten Gernot Erler im Ukraine-Konflikt nach einer politischen Lösung. "Wir müssen alle Kraft zusammennehmen, um zu verhindern, dass das, was in 23 Jahren aufgebaut wurde, kaputt geht oder kaputt gemacht wird". Das sagte Erler in Moskau bei einem Empfang zum Tag der Deutschen Einheit in der deutschen Botschafter-Residenz. Botschafter Rüdiger Freiherr von Fritsch dankte dem Ex-Sowjetpräsidenten Michail Gorbatschow für seinen Beitrag zur Wiedervereinigung.

