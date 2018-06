Kano (AFP) Der schon mehrfach für tot erklärte Boko-Haram-Anführer Abubakar Shekau hat seine Feinde in einem neuen Video abermals düpiert. Die 36-minütige Filmsequenz, deren Entstehungsdatum und -ort unklar sind, lag der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag vor und zeigt den Extremisten höchst lebendig in voller Kampfmontur. Zwar hatte die Armee Nigerias am vergangenen Mittwoch Shekaus Tod verkündet, ohne das Datum oder die Umstände seines Ablebens zu erläutern. Sicherheitsexperten und die USA äußerten jedoch umgehend Zweifel an dieser Darstellung.

