Paris (SID) - Zwei Wochen nach der Vier-Jahres-Sperre für seinen Bruder Walentin ist auch der kasachische Radprofi Maxim Iglinski auf Doping positiv getestet worden. Dies gab sein Rennstall Astana um Tour-Sieger Vincenzo Nibali am Donnerstag bekannt, der seinen Fahrer daraufhin vorläufig suspendierte. "Es gibt bei uns keine Toleranz für jemanden, der die ehtischen Regeln verletzt", heißt es in der Astana-Stellungnahme.

Wie der Weltverband UCI mitteilte, wurde die Probe am 1. August genommen. Der 33 Jahre alte Maxim Iglinski ist seit 2004 Profi, 2012 gewann er den Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Sein Bruder Walentin war am 15. September vom kasachischen Verband wegen Epo-Dopings für vier Jahre aus dem Verkehr gezogen worden. Der 30-Jährige war nach einer Kontrolle am 11. August aufgefallen. Walentin war im Gegensatz zu seinem Bruder Maxim nicht bei der Tour de France dabei.